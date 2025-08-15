La LPF hace minuto de silencio por el fallecimiento del pelotero panameño Eric Cordero

El prospecto panameño de 16 años Eric Cordero falleció en Misuri, Estados Unidos donde participaba en un torneo de béisbol, y la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) realizó un minuto de silencio en homenaje al ex pelotero.

Los reportes internacionales señalaron que Eric Cordero estaba nadando en Kimberling City al norte de Indian Creek y desapareció aproximadamente a 15 metros de la plataforma.

El Departamento de Bomberos de Stone utilizó un dron submarino para localizarlo y lastimosamente el cuerpo sin vida lo encontró un bus del departamento.

La LPF anuncia minuto de silencio por Eric Cordero

En el duelo de Tauro FC vs Árabe Unido, en la jornada 5 del Clausura 2025 de la LPF se realizó el minuto de silencio por el panameño que jugó en su momento con Panamá Metro en categoría intermedia.