Junto Nakatani, un "Big Bang" que amenaza el peso supergallo de Inoue

El invicto púgil japonés y estrella libra por libra de The Ring Magazine Junto Nakatani tendrá este 27 de diciembre su primera aparición en la categoría de peso supergallo, una que busca amenazar con su explosividad y poder en el cuadrilátero.

Nakatani (31-0, 24 KOs) se medirá ante el mexicano Sebastián "Logan" Hernández Reyes en pleito coestelar de velada The Ring V "La Noche del Samurái" desde el Mohammed Abdo Arena de la ciudad de Riyadh en Arabia Saudita.

El púgil de 27 años de edad originario de Inabe-gun, Mie anunció su ascenso a las 122 libras hace aproximadamente 5 meses, esto claramente con la mira puesta en su compatriota Naoya Inoue, indiscutible campeón de la categoría, que compartirá cartelera con Nakatani este fin de año 2025, con choque indiscutible ante Alan David Picasso.

Un poder de gran explosión llega a los supergallo con Junto Nakatani

Así como lo dice su apodo, "Bing Bang" (teoría cosmológica, la gran explosión), Nakatani quiere llegar pisando fuerte a los supergallo, en busca de enfrentarse en el año 2026 a "El Monstruo", un choque que ambos han dejado claro que lo quieren y que será con el mítico Tokyo Dome de Japón como escenario.

Un zurdo de 1,71 m de estatura con un alto nivel de boxeo, una técnica depurada y un impresionante poder en ambas manos que viene de ganar una histórica unificación en Japón con brillante actuación ante su compatriota Ryosuke Nishida, ahora aparecerá en la temporada de Riad de Turki Al-AlShikh.

Junto Nakatani sabe aprovechar su estatura, lanzando su jab de derecha en gran parte de la pelea, combinándolo con volados y ganchos de izquierda temibles, sus mejores armas, que las utiliza en el cara a cara, nunca huyendo de la "guerra" en el centro del ring.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/2004028333525176624&partner=&hide_thread=false Junto Nakatani made a statement with a brutal KO vs Andrew Moloney to become a two-division champion



The finish would win The Ring’s ‘Knockout of the Year’ in 2023



The Ring V: Night of the Samurai | Live on DAZN | @RiyadhSeason | Dec 27th pic.twitter.com/Fw9kUJjOn1 — Ring Magazine (@ringmagazine) December 25, 2025

El espigado atleta que pelea bajo la marca de Top Rank Boxing primero deberá salir con sus manos levantadas ante un invicto y peligroso "Logan" Hernández (20-0, 18KOs), una gran prueba previo a la que podría ser la mas importante pelea en la historia del boxeo de Japón, el actual número 2 libra por libra ante el #6.

Nakatani-Hernández se llevará a cabo este 27 de diciembre (horas de la mañana de Panamá ) y se podrá sintonizar a través de la señal de DAZN, un choque con fuerte aroma a "peleón" en la capital saudí.