Dani Alves: "Vuelvo a casa de dónde nunca debí salir"

"Casi 5 años luchando como un loco para llegar a este momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. Vuelvo a casa de donde nunca debí salir y como dije antes de irme, YO SOY UNO MÁS DE USTEDES, NO SÉ CUANTO DURARÁ ESE SUEÑO, PERO QUE SEA ETERNO MIENTRAS DURE. Nos vemos pronto donde mas me fascina, con la misma ilusión de la primera vez y con las mismas ganas de ayudar a reconstruir EL MEJOR CLUB DEL MUNDO. Torno a la meva casa cullonsssss", escribió Dani Alves en Instagram.