Champions League: Eintracht Frankfurt y Sporting de Lisboa se estrenaron con goleada

El Eintracht Frankfurt es el primer líder de la UEFA Champions League al golear 5-1 al Galatasaray, y el Sporting de Lisboa le secunda tras batir al modesto Kariat Almaty de Kazajistán (4-1).

Tras 940 días, la Liga de Campeones regresó al corazón de Europa con el inicio de la temporada liguera del Eintracht Frankfurt contra el club turco.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los goles de Uzun (45+2), Burkardt (45+3, 66), Knauff (75) y un autogol del defensor colombiano Davinson Sánchez, le dieron los tres primeros puntos.

El Sporting Lisboa se estrenó con triunfo en la Champions League

Sporting Club de Portugal recibió y venció al FC Kairat de Kazajistán por 4-1 este jueves en la primera ronda de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Un doblete de Francisco Trincão y los goles de Alisson Santos y Geovany Quenda les dieron un gran comienzo de competición.

FUENTE: Sporting Lisboa - Eintracht Frankfurt