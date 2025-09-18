Champions League: Eintracht Frankfurt y Sporting de Lisboa se estrenaron con goleada

El Eintracht Frankfurt es el primer líder de la UEFA Champions League al golear 5-1 al Galatasaray, y el Sporting de Lisboa le secunda tras batir al modesto Kariat Almaty de Kazajistán (4-1).
Los goles de Uzun (45+2), Burkardt (45+3, 66), Knauff (75) y un autogol del defensor colombiano Davinson Sánchez, le dieron los tres primeros puntos.
El Sporting Lisboa se estrenó con triunfo en la Champions League
Sporting Club de Portugal recibió y venció al FC Kairat de Kazajistán por 4-1 este jueves en la primera ronda de la fase de liga de la UEFA Champions League.
Un doblete de Francisco Trincão y los goles de Alisson Santos y Geovany Quenda les dieron un gran comienzo de competición.
