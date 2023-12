Champions League: Entrenador de la Lazio quiere al Barcelona en octavos 

"En toda mi carrera nunca he jugado contra el Barcelona, así que una vez contra el Barcelona hay que jugar. Es una pena que no pueda ser en su estadio", señaló el italiano.

Habla Sarri: "A estas alturas, como el único gran equipo que me falta en mi carrera es el Barcelona, esperamos que nos toque el Barcelona en octavos. Es un rival que me apetece y con mucho gusto iría allí". pic.twitter.com/sdGsxfpZ52

Análisis de la derrota ante el Atlético

El DT del club de la Serie A también analizó el partido ante el Atlético de Madrid en el cierre de la fase de grupos en la zona E.

"En los primeros diez minutos de los dos tiempos estuvimos bien, después en la parte media de la primera parte intentamos coger las riendas del partido, crear ocasiones, pero si no llegas a concretar... Este rival es de un alto nivel técnico y mental. Nos faltó cilindrada. Llegar a este estadio y crear cuatro ocasiones de gol no me lo esperaba, lo malo es que después de nuestros errores, ellos marcaron, y nosotros no aprovechamos los errores del rival. Nuestro plan de partido era diferente de lo que ha pasado. Queríamos un partido equilibrado, aceptar un partido a campo abierto y arriesgarnos, pero enseguida fuimos perdiendo y cambió todo.