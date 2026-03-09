LPF: Unión Coclé vs Sporting SM se vio afectado por una "invasión" de abejas

El Unión Coclé perdió su invicto en el Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) luego de caer ante el Sporting San Miguelito en la jornada 8 con un resultado de 2-1.

Moisés Richards abrió el marcador luego de un error en la zaga. Pero los locales igualaron las acciones luego que desde el punto penal Rogelio Rodríguez anotara engañando a José Calderón.

Pero justo antes del medio tiempo, una gran jugada colectiva del equipo "académico" fue finalizada por Ramsés De León para lo que sería el dos por uno definitivo.

La anécdota de este partido ocurrió a los 13 minutos cuando de repente los jugadores de ambos clubes comenzaron a irse al suelo, el popular "pecho a tierra", luego de la recomendación de los jugadores y el comisario del partido.

Luego de unos instantes, el partido se reanudó sin mayores problemas. Según relatan, esta no es la primera ocasión que ocurre algo parecido en este estadio.