"Retrocedimos en resultados y en juego", menciona Duro al Hueso sobre la selección de Futsal de Panamá

El periodista y narrador de COS, Álvaro Martínez "Duro al Hueso", comentó en A La Candela que La selección de futsal de Panamá dirigida por José Botana ha retrocedido.

"Retrocedimos, porque en los mundiales anteriores habíamos ganado aun que sea un partido, en el 2012 fuimos a octavos de final, me parece que Botana trabaja bien, pero retrocedimos en resultados y también en juego", señaló Duro al Hueso.

"Es que el delito no es perder los dos partidos, sino las formas. Esta Panamá no te dio nada en la cancha, no es el Panamá que nos teníamos en los primeros mundiales, no quiero ser tan fuerte y decir fracaso porque nos llevo al mundial, pero desde la semifinal del pre mundial el equipo comenzó a caer."

"El técnico tenia que llevar armonía al equipo y se tenia que tener a Oscar Hinks que es el mejor cierre de Panamá, a Carlos Pérez que para mi es el mejor definidor que hay del País y a Londoño el mejor portero."

"El técnico se equivoca, por más diferencias que tuvo entre estos jugadores y el cuerpo técnico, el tenia que ser la cabeza y llevar lo mejor, porque aquí lo número 1 es Panamá y Panamá ha retrocedido en este mundial, su tercer mundial, no el primero."

La selección de futsal de Panamá se enfrentará a Brasil este Domingo a las 7:45 am por RPCTV.