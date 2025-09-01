Selección de Panamá: Posible alineación ante Surinam en las Eliminatorias

La Selección de Panamá inició anoche sus entrenamientos de cara al inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias Mundialistas donde en las dos primeras fechas se medirán a Surinam y a Guatemala.
El jueves 4 de septiembre la "Roja" visita Surinam a las 4:30 P.M., mientras que el lunes 8 de septiembre Panamá recibe a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández a las 8:30 P.M.
Posible alineación de la Selección de Panamá
- Orlando Mosquera
- Michael Amir Murillo
- Fidel Escobar
- Andrés Andrade
- Jorge Gutiérrez
- Aníbal Godoy
- Cristian Martínez
- Adalberto Carrasquilla
- Ismael Díaz
- José Luis Rodríguez
- Cecilio Waterman