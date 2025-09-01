MAREA ROJA Marea Roja -  1 de septiembre de 2025 - 10:10

Selección de Panamá: Posible alineación ante Surinam en las Eliminatorias

La Selección de Panamá inició anoche sus entrenamientos de cara al inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias Mundialistas donde en las dos primeras fechas se medirán a Surinam y a Guatemala.

Entre las novedades de la convocatoria de Thomas Christiansen es la de Everardo Rose, con su gran momento en el Plaza Amador en la Copa Centroamericana donde ha marcado cuatro tantos en cuatro partidos. Mientras que Édgar Yoel Bárcenas vuelve tras una para por lesión de rodilla tras varios meses.

El jueves 4 de septiembre la "Roja" visita Surinam a las 4:30 P.M., mientras que el lunes 8 de septiembre Panamá recibe a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández a las 8:30 P.M.

Posible alineación de la Selección de Panamá

  • Orlando Mosquera
  • Michael Amir Murillo
  • Fidel Escobar
  • Andrés Andrade
  • Jorge Gutiérrez
  • Aníbal Godoy
  • Cristian Martínez
  • Adalberto Carrasquilla
  • Ismael Díaz
  • José Luis Rodríguez
  • Cecilio Waterman
Carlos Harvey: "Vengo muy ilusionado, comprometido con el país"

Édgar Yoel Bárcenas: "Estoy muy contento por mi vuelta, la verdad que lo extrañaba"

Everardo Rose: "Tengo que dar lo mejor de mí"

