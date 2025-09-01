Selección de Panamá: Posible alineación ante Surinam en las Eliminatorias

La Selección de Panamá inició anoche sus entrenamientos de cara al inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias Mundialistas donde en las dos primeras fechas se medirán a Surinam y a Guatemala.

Entre las novedades de la convocatoria de Thomas Christiansen es la de Everardo Rose, con su gran momento en el Plaza Amador en la Copa Centroamericana donde ha marcado cuatro tantos en cuatro partidos. Mientras que Édgar Yoel Bárcenas vuelve tras una para por lesión de rodilla tras varios meses.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse