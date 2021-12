NBA: Draymond Green sigue siendo el No. 1 en el ranking defensivo

El término "Escalera defensiva" ha adquirido un nuevo significado no deseado en la NBA desde la edición de noviembre de esta función. En este punto, con el aumento en las pruebas positivas de COVID-19 y el desfile de jugadores dentro (y afortunadamente, fuera) de los Protocolos de salud y seguridad de la liga, podríamos estar hablando ante todo sobre los pasos que están tomando los equipos para defenderse contra los virus y sus variantes, tratando de mantener este contagio al mínimo.

Las idas y venidas de los jugadores regulares de la lista, y las llamadas y las devoluciones de llamadas traídas para llenar sus lugares, no pueden evitar afectar la calidad del juego. El talento individual menor puede jugar un papel, claro, pero la falta de familiaridad y la falta de representantes en los esquemas de sus equipos, lógicamente, también podría empantanar las cosas.

Para nuestros propósitos aquí, todos los titulares de peldaños están activos y contabilizados. Draymond Green, de Golden State, como secretario de Defensa de los Golden Satate Warriors, conserva su primer puesto desde noviembre. Pero otros han subido o bajado un poco más de dos meses en el calendario 2021-22.

Draymond Green- Golden State Warriors

No es un protector de aro, ni es un defensor encerrado en el balón. No encontrará a Green en una posición alta entre las estadísticas defensivas habituales, como robos, bloqueos, tiros disputados, desviaciones, balones sueltos recuperados o cargas extraídas. Pero el estatus de Golden State Warriors como el equipo más tacaño de la liga justifica a Green, cuando el entrenador Steve Kerr o sus compañeros de equipo no lo son, como el mejor jugador defensivo de la NBA.

Sus recientes sentadas para analizar su enfoque con Dennis Scott de NBA TV y Doris Burke de ESPN / ABCfueron esclarecedores: es casi como el rover en el hockey clásico o el jardinero central corto en el softbol al asumir la responsabilidad general de estropear los ataques de los otros muchachos. Y aunque Green es una selección de All-Defense seis veces y el DPOY 2017, considere esta mejora: los Warriors tuvieron una calificación defensiva por debajo de 100 en 12 de sus primeros 30 juegos esta temporada en comparación con 11 veces en 72 juegos en 2020-21.

FUENTE: NBA