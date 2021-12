NBA: Stephen Curry y su regalo especial a Draymond Green e Iguodala

Después del juego, Curry, quien terminó con 22 puntos y acertó 5 de 14 en triples en la victoria por 105-96 contra Nueva York , regaló Rolex a sus compañeros de equipo Draymond Green y Andre Iguodala. En el video, se puede escuchar a Curry agradeciendo a Green e Iguodala por sus papeles junto a él a lo largo de los años, ya que tanto Green como Iguodala lucían camisetas con la imagen de Curry y “Road Record Tour” en la espalda.

Draymond Green ha jugado con Stephen Curry desde 2012-13 y ha jugado un papel vital en la configuración de pantallas y trabajando como creador de juego para que Curry esté abierto para los 2,977 triples que ha hecho en su carrera. Iguodala jugó para los Warriors de 2013-19 y fue parte de sus carreras por el campeonato antes de regresar al equipo en la temporada baja después de dos temporadas fuera.

"Steph es el mejor que jamás haya lanzado una pelota de baloncesto y tenemos la oportunidad de ir a trabajar con él todos los días y es algo muy especial", dijo Green después del juego, según The Associated Press.

Draymond Green e Iguodala no fueron los únicos elogiados por su trabajo para ayudar a Stephen Curry a alcanzar su hito en la NBA. Después del juego, Curry recibió una ducha de hielo de sus compañeros de equipo en el vestuario, luego se puso un sombrero especial con "2977" en el frente y ofreció estas palabras a sus compañeros de equipo:

"Este es un hito en mi carrera debido a todos los que me puse el traje, todos los que me pusieron pantallas, todos los que me pasaron el balón, todos los que creyeron en nuestra ofensiva y creyeron en ganar y en el proceso".

Por último, el ex compañero de equipo de Curry y estrella de los Warriors, Kevin Durant, también se unió a la diversión y también estaba buscando un regalo. Durant, quien jugó con Curry en los Warriors de 2016-19, tuiteó una captura de pantalla de la transmisión de TNT del juego de anoche. En él había un gráfico que mostraba a los compañeros de equipo que ayudaron más en los triples de Curry (Durant ocupa el tercer lugar) con un comentario de "Envía el Rollie".

FUENTE: NBA