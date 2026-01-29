NBA: Steven Adams de los Rockets se perderá el resto de la temporada

Los Houston Rockets no contarán con el veterano pívot Steven Adams por el resto de la temporada de la NBA tras someterse a una cirugía en el tobillo izquierdo, anunció el equipo. Adams se lesionó el 18 de enero contra Nueva Orleans.

El centro de 32 años confirmó la cirugía con una publicación en Instagram que decía: "Todo salió bien. Agradezco sus oraciones y pensamientos".

El entrenador de los Rockets, Ime Udoka, dijo el 20 de enero que a Adams le diagnosticaron un esguince de tobillo izquierdo de grado 3 y que estaba fuera por tiempo indefinido, pero que ahora terminó la temporada.

Houston ya no cuenta con el veterano base Fred VanVleet tras romperse el ligamento cruzado anterior antes de la temporada. La baja de Adams afecta aún más a Houston, ya que no contará con el pívot, quien promedia 5.8 puntos, 8.6 rebotes y 1.5 asistencias, con un 50.4% de acierto en tiros de campo. Ha participado en 32 de los 48 partidos de los Rockets y promedia 22.8 minutos por partido.

Adams jugó por última vez el 18 de enero contra Nueva Orleans, terminando con cinco puntos y 10 rebotes en la victoria por 119-110.

