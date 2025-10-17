Ranking FIFA de octubre: España se mantiene en la cima y Argentina escaló

La Selección de España se ha consolidado en el primer puesto del Ranking FIFA de octubre. Argentina , que fuera líder durante mucho tiempo, ha vuelto al segundo puesto y Francia ha descendido un puesto, hasta el tercer lugar.

Tras un intenso periodo de fútbol internacional, con cruciales partidos de clasificación para la Copa Mundial 2026 en varias confederaciones y amistosos internacionales de alto nivel, se han producido importantes cambios en el ranking.

[OFICIAL] La Selección Argentina SUBIÓ al 2º PUESTO del Ranking FIFA y dejó ¡3RA! a Francia. Así quedó el TOP 30: pic.twitter.com/Z8ssntA2kN

La Selección de Panamá descendió dos posiciones, cayendo de la 29 a la 31.

Alemania en el top 10 del Ranking FIFA

Alemania ha recuperado su lugar entre los 10 mejores tras una breve ausencia, subiendo dos puestos hasta el décimo. Su resurgimiento se produce a costa de Croacia, que cedió dos puntos en un partido de clasificación para la gran final mundial del año que viene en Canadá, México y Estados Unidos, al empatar 0-0 con Chequia.

Países Bajos superó a Brasil y se ubicó en el sexto lugar después de dos victorias consecutivas en la fase de clasificación sobre Malta y Finlandia, aprovechando el tropiezo de la Seleção en un amistoso contra Japón, donde sufrió una derrota por 3-2 después de ir ganando 2-0 en Tokio.

FUENTE: FIFA