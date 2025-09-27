Xabi Alonso: "La derrota ha sido merecida"

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Metropolitano y analizó la derrota 5-2 ante el Atlético de Madrid: “Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien y no hemos jugado bien colectivamente ni hemos estado al nivel de calidad con balón y sin balón. Estamos en fase de construcción y es la primera derrota. Esto sigue. Hay que sacar conclusiones para el futuro. Estamos dolidos porque ha sido una derrota merecida".

“Es un daño positivo para el futuro. En los duelos y en los balones al espacio hemos sido demasiado perdedores y con balón no hemos encontrado soluciones. Mal partido en general y derrota merecida. Es fútbol y en algún momento caen las derrotas. Ha sido la primera y seguro que vamos a aprender. La derrota ha sido merecida y no hay reproches al arbitraje. Es la primera derrota y es dolorosa. Nos duele a todos. Nos sentimos muy responsables y ahora hay que mirar hacia delante. Estamos empezando la temporada y este no es el nivel que queremos dar”.

Reacción de Xabi Alonso, DT del Real Madrid

“No estamos contentos con cómo hemos jugado hoy, pero tampoco queremos olvidar de dónde veníamos. Queremos volver al camino correcto y dentro de la construcción hay días duros. Lo importante es cómo reaccionamos y somos capaces de crecer. Tenemos que sacar lo positivo dentro del dolor que tenemos hoy”.

La titularidad de Bellingham

“Necesitamos a todos y estaba entrenando bien. No hemos tenido fluidez con balón y hemos sido perdedores en los duelos. Tampoco hemos recuperado en campo contrario. Analizaremos las decisiones y sacaremos cosas. No olvidaremos esta dura derrota. Es un proceso de construcción y hoy no hemos dado el nivel que nos hubiese gustado. Tenemos que ser críticos con nosotros, sacar conclusiones e intentar mejorar”.

¿Qué es lo más preocupante de la derrota?

“Lo más preocupante es por qué nos ha faltado esa intensidad. No hemos competido lo suficiente y no hemos estado al nivel de estos partidos y de estos rivales. Tenemos que subir el nivel. Es lo que nos toca. He echado en falta más nivel en todo”.

FUENTE: REAL MADRID