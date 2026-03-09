CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  9 de marzo de 2026 - 08:35

Champions League: Partidos de ida de los octavos de final

Repasa los partidos que hay para este martes 10 y miércoles 11 de marzo en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Partidos de 8vos de ida en la UEFA Champions League

Martes 10 de marzo

  • Galatasaray vs Liverpool en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park a las 12:45 P.M.
  • Newcastle vs FC Barcelona en el St. James Park a las 3:00 P.M.
  • Atlético de Madrid vs Tottenham en el Estadio Riyadh Air Metropolitano a las 3:00 P.M.
  • Atalanta vs Bayern Múnich en el New Balance Arena a las 3:00 P.M.

Miércoles 11 de marzo

  • Bayer Leverkusen vs Arsenal en el BayArena a las 12:45 P.M.
  • PSG vs Chelsea en el Parque De Los Príncipes a las 3:00 P.M.
  • Bodo/Glimt vs Sporting Lisboa en el Aspmyra Stadion a las 3:00 P.M.
  • Real Madrid vs Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu a las 3:00 P.M.
