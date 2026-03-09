Champions League: Partidos de ida de los octavos de final

Repasa los partidos que hay para este martes 10 y miércoles 11 de marzo en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.
- Galatasaray vs Liverpool en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park a las 12:45 P.M.
- Newcastle vs FC Barcelona en el St. James Park a las 3:00 P.M.
- Atlético de Madrid vs Tottenham en el Estadio Riyadh Air Metropolitano a las 3:00 P.M.
- Atalanta vs Bayern Múnich en el New Balance Arena a las 3:00 P.M.
Miércoles 11 de marzo
- Bayer Leverkusen vs Arsenal en el BayArena a las 12:45 P.M.
- PSG vs Chelsea en el Parque De Los Príncipes a las 3:00 P.M.
- Bodo/Glimt vs Sporting Lisboa en el Aspmyra Stadion a las 3:00 P.M.
- Real Madrid vs Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu a las 3:00 P.M.