París 2024: Imane Khelif genera polémica en boxeo olímpico

Tras el último de ellos, Carini levantó el brazo y se dirigió a su esquina para hablar con su preparador, que comunicó con las manos la retirada al árbitro.

El juez llamó al centro del ring a ambas púgiles y alzó el brazo de Khelif como vencedora en los octavos de final del peso wélter (entre 63,5 y 66,6 kg), mientras Carini caía de rodillas entre lágrimas.

La argelina se acercó después a estrecharle la mano pero Carini, dolida, evitó el saludo.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", declaró la italiana. "Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor".

"No soy nadie para juzgar o tomar una decisión. Si esta mujer está aquí, por algo será", dijo Carini en otra intervención recogida por la agencia Ansa.

Presente en París, la primera ministra Giorgia Meloni consideró que el combate "no fue en igualdad de condiciones".

"No estoy de acuerdo con el COI", declaró Meloni durante una reunión con atletas italianos. "Creo que las atletas que tienen características genéticas masculinas no deberían ser admitidas en las competiciones femeninas".

"Es una parodia y una burla para todos los deportes olímpicos", opinó la legendaria tenista Martina Navratilova al responder a un mensaje en X de la escritora J. K. Rowling.

"Expliquen por qué aceptan que un hombre golpee a una mujer en público para tu entretenimiento. Esto no es deporte", escribió la autora de la saga Harry Potter, quien a su vez ha sido acusada de transfobia por algunas de sus declaraciones públicas.

Pruebas de género

Imane Khelif es una de las dos boxeadoras cuya presencia en París ha levantado severas críticas después de que fueran descalificadas del Mundial de 2023 por no superar pruebas de elegibilidad de género.