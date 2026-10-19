Emmanuel Gómez se pierde el resto de la temporada con UMECIT FC

UMECIT FC hizo oficial el reporte médico de Emmanuel Gómez luego del incidente sufrido en el partido frente a Alianza FC correspondiente a la doceava fecha de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Según detalló el club, el futbolista se encuentra estable y en reposo tras sufrir una conmoción producto de una agresión recibida en el terreno de juego.

Los universitarios inició con fuerte dominio la jornada 12 de la LPF ante Alianza FC, encontrando la ventaja muy temprano en el marcador. Al minuto 8, Ronaldo Ford finalizó una gran jugada colectiva para enviar el balón al fondo de la red y poner el 1-0 a favor del conjunto universitario.

UMECIT FC lanza reporte médico sobre el estado de Emmanuel Gómez

Con el resultado a favor, UMECIT mantuvo la iniciativa del juego hasta que el partido se vio interrumpido al minuto 34 por un fuerte incidente. El futbolista colombiano de Alianza FC, Edwin Tello, fue expulsado con tarjeta roja directa tras propinarle un golpe a Emmanuel Gómez. El choque provocó la salida inmediata de Gómez del terreno de juego para ser trasladado a un centro hospitalario, dejando a Alianza con diez hombres en cancha.

Emmanuel Gómez sufrió una conmoción y una fractura en el tabique nasal durante el encuentro de la Jornada 12 de la LPF. Gómez deberá pasar por el quirófano y se perderá lo que resta del torneo.

¡PARTE MÉDICA!



El UMECIT anunció que Emmanuel Gómez tiene una fractura en el tabique nasal y deberá someterse a una intervención quirúrgica y se pierde el resto de la temporada.#LPFxRPC @fcumecit pic.twitter.com/TqT8LlrodL — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 19, 2026

Los exámenes de tomografía axial computarizada (CAT) confirmaron que Gómez presenta una fractura en el tabique nasal, por lo que requerirá una intervención quirúrgica inmediata que lo mantendrá alejado de las canchas por el resto de la temporada. Adicionalmente, el jugador recibió 10 puntos de sutura en la ceja derecha debido a dos cortes sufridos tras el fuerte impacto.

La institución comunicó que se mantiene atenta a la evolución del deportista, brindándole todo su respaldo institucional y deseándole una pronta y satisfactoria recuperación.