Artur Beterbiev venció a Dmitry Bivol y se convierte en el campeón indiscutible

El nacido en Khasavyurt, Daguestan, Rusia ganó por decisión mayoritaria, en un combate con mucha acción con puntuaciones de 116-112, 115-113, más una tarjeta empatada de 114-114.

Acción de principio a fin Artur Beterbiev vs a Dmitry Bivol

Los rusos se plantaron en el centro del cuadrilátero en la primera mitad de la pelea, lanzado combinaciones rápidas y fuertes y haciéndose daño mutuamente, con Bivol sacando la mejor parte con su velocidad y movilidad en el ring.

En la segunda mitad del pleito, Beterbiev demostró su poderío e hizo retroceder a Bivol, que no pudo continuar con con su buen ritmo de pelea.

“No lo hice bien hoy. No me gustó esta pelea, pero algún día estaré mejor. No fue difícil, fue un poco incómodo”, añadió.

"Felicitaciones a Artur y su equipo, se lo merece".

¿Pensó que había ganado?

“No lo sé”, respondió. “Hice mi trabajo. Pensé que podía hacerlo mejor. Siempre puedo hacerlo mejor. Ganó. ¿Qué podía decir?”

Ambos púgiles demostraron su humildad en las entrevistas posteriores al histórico combate en Arabia Saudita, haciendo gala del respeto mutuo entre dos de los mejores libra por libra de la actualidad.